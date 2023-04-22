На месте взрыва в Белгороде обнаружили невзорвавшуюся авиабомбу: эвакуируют более 3 тыс. человек
На месте взрыва в центре российского города Белгорода нашли неразорванную авиабомбу, из близлежащих домов эвакуируют более 3 тыс. человек
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграме.
По его словам, в центре Белгорода саперы обнаружили взрывоопасный предмет во время обследования места, куда 20 апреля упала авиабомба с самолета Су-34. Вероятно, речь идет о еще одной невзорвавшейся авиабомбе.
"Саперами был найден взрывоопасный предмет. Взрывотехники минобороны РФ решили обезвредить его на полигоне. Ради безопасности будем вывозить людей в пункты временного размещения, где есть все необходимое", - рассказал Гладков.
В общей сложности эвакуация объявлена из 17 многоквартирных домов в радиусе 200 м от обнаруженного предмета. Речь идет о более чем 3 тыс. человек.
- 20 апреля в Белгороде упал и взорвался боеприпас с российского бомбардировщика, на одной из улиц города образовалась большая воронка, повреждены дом и линии электропередачи.
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