Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграме.

По его словам, в центре Белгорода саперы обнаружили взрывоопасный предмет во время обследования места, куда 20 апреля упала авиабомба с самолета Су-34. Вероятно, речь идет о еще одной невзорвавшейся авиабомбе.

"Саперами был найден взрывоопасный предмет. Взрывотехники минобороны РФ решили обезвредить его на полигоне. Ради безопасности будем вывозить людей в пункты временного размещения, где есть все необходимое", - рассказал Гладков.

В общей сложности эвакуация объявлена из 17 многоквартирных домов в радиусе 200 м от обнаруженного предмета. Речь идет о более чем 3 тыс. человек.