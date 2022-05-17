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Главная война с Россией "На месте, с оружием в руках". Андрей Белецкий рассказал о гарнизоне на Азовстали

"На месте, с оружием в руках". Андрей Белецкий рассказал о гарнизоне на Азовстали

17 мая, 2022 вторник
20:57
война с Россией

Основатель полка "Азов" Андрей Белецкий находится на связи с украинскими защитниками металлургического комбината в Мариуполе

Об этом Андрей Белецкий рассказал в телеграм.

"82 суток ребята сражались в невероятных условиях. Более 70 суток они сдерживали врага в полном окружении при огромном численном превосходстве врага, при ужасающих авиационных, корабельных, артиллерийских бомбардировках и тому подобном", - сказал основатель "Азова".

По его мнению, оборона меткомбината, "должна войти в учебники по военной истории. Сейчас главная задача – это спасти стальных людей. Они еще понадобятся, безусловно, Украине".

Андрей Билецкий призывает "не навредить своими домыслами, идеями, какими-то инсайдами самой операции по спасению бойцов".

"У меня большая просьба ко всем, кто хочет поделиться мыслями о том, что происходит на Азовстали, или к тем, кто имеет какие-то "секреты", "инсайды" и хочет со всем миром поделиться этими "инсайдами" – оставьте их при себе, как и собственные мысли.

Через двое-трое суток, я думаю, что сам гарнизон докажет, даст четко понять, как все было, как все происходило».

Билецкий также заявил, что имеет контакт с военнослужащими полка "Азов", и заверил, что у них все хорошо, и они находятся "на месте, с оружием в руках".

  • 15 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Путин не соглашается на эвакуацию защитников металлургического комбината в Мариуполе.
  • 16 мая экс-командир полка "Азов" Максим Жорин в эфире Еспресо заявил, что эвакуация раненых из Азовстали началась.
  • Перед тем оккупанты распространяли фейк, якобы бойцы Азовстали "вышли с белым флагом".
  • Петиция по спасению защитников Мариуполя набрала уже более 1,5 миллионов подписей.
  • В ночь на 17 мая с Азовстали эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку. Их должны обменять.

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