"На месте, с оружием в руках". Андрей Белецкий рассказал о гарнизоне на Азовстали
Основатель полка "Азов" Андрей Белецкий находится на связи с украинскими защитниками металлургического комбината в Мариуполе
Об этом Андрей Белецкий рассказал в телеграм.
"82 суток ребята сражались в невероятных условиях. Более 70 суток они сдерживали врага в полном окружении при огромном численном превосходстве врага, при ужасающих авиационных, корабельных, артиллерийских бомбардировках и тому подобном", - сказал основатель "Азова".
По его мнению, оборона меткомбината, "должна войти в учебники по военной истории. Сейчас главная задача – это спасти стальных людей. Они еще понадобятся, безусловно, Украине".
Андрей Билецкий призывает "не навредить своими домыслами, идеями, какими-то инсайдами самой операции по спасению бойцов".
"У меня большая просьба ко всем, кто хочет поделиться мыслями о том, что происходит на Азовстали, или к тем, кто имеет какие-то "секреты", "инсайды" и хочет со всем миром поделиться этими "инсайдами" – оставьте их при себе, как и собственные мысли.
Через двое-трое суток, я думаю, что сам гарнизон докажет, даст четко понять, как все было, как все происходило».
Билецкий также заявил, что имеет контакт с военнослужащими полка "Азов", и заверил, что у них все хорошо, и они находятся "на месте, с оружием в руках".
- 15 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Путин не соглашается на эвакуацию защитников металлургического комбината в Мариуполе.
- 16 мая экс-командир полка "Азов" Максим Жорин в эфире Еспресо заявил, что эвакуация раненых из Азовстали началась.
- Перед тем оккупанты распространяли фейк, якобы бойцы Азовстали "вышли с белым флагом".
- Петиция по спасению защитников Мариуполя набрала уже более 1,5 миллионов подписей.
- В ночь на 17 мая с Азовстали эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку. Их должны обменять.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.66Продажа 33.38
- Актуальное
- Важное