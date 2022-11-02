На месте повреждения "Северного потока – 1" обнаружили техногенные кратеры глубиной 3-5 м
Компания Nord Stream AG завершила первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в исключительной экономической зоне Швеции
Об этом компания сообщает на своем официальном сайте.
"По предварительным результатам осмотра места повреждения, на дне моря на расстоянии около 248 м друг от друга обнаружены техногенные кратеры глубиной от 3 до 5 метров. Участок трубы между воронками разрушен, радиус разлета обломков трубы не менее 250 м", – рассказывают в компании и добавляют, что эксперты продолжают анализ.
- Напомним, 26 сентября в трубопроводе "Северный поток – 2" произошло внезапное падение давления. Впоследствии стало известно, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море произошли взрывы .
- 1 октября сообщили о том, что давление в трубе стабилизировали. Также стало известно о том, что утечки газа прекратились с обоих газопроводов.
- 3 октября повторные утечки газа из "Северного потока -2" зафиксировала береговая охрана Швеции. Уже 4 октября Швеция закрыла район Балтийского моря вокруг утечки газа из трубопровода, произошедшего в ночь на 26 сентября.
- 5 октября Россия выразила надежду, что ее привлекут к расследованию взрывов на газопроводе.
- Первые выводы инспекции Швеции, проведённой в месте прорыва труб "Северных потоков", укрепили версию диверсии.
- 10 октября свое расследование также начала Германия.
- 14 октября стало известно, что Швеция, Дания и Германия не будут создавать совместную следственную группу по расследованию утечек на газопроводе "Северный поток".
- Однако 28 октября Швеция решила дополнительно обследовать места утечек на "Северном потоке".
- Между тем, 29 октября 2022 года, российское Министерство обороны назвало военных Великобритании виновными в "планировании, обеспечении и реализации" подрыва подводной части газопроводов "Северный поток -1" и "Северный поток - 2".
- По мнению экс-командующего Объединенными силами Королевства, Россия могла обвинить ВМС Британии в подрыве Nord Stream, чтобы иметь повод атаковать европейскую энергетическую инфраструктуру.
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