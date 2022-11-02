На месте повреждения "Северного потока – 1" обнаружили техногенные кратеры глубиной 3-5 м

Об этом компания сообщает на своем официальном сайте.

"По предварительным результатам осмотра места повреждения, на дне моря на расстоянии около 248 м друг от друга обнаружены техногенные кратеры глубиной от 3 до 5 метров. Участок трубы между воронками разрушен, радиус разлета обломков трубы не менее 250 м", – рассказывают в компании и добавляют, что эксперты продолжают анализ.