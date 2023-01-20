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На месте попадания российской ракеты в многоэтажку в Днепре нашли крупную сумму денег, ищут владельца

20 января, 2023 пятница
13:05
Общество

В многоэтажном доме в Днепре, куда попала ракета армии РФ, нашли крупную сумму денег, сейчас ищут владельца

Об этом информирует городской голова Днепра Борис Филатов.

"На месте трагедии, в развалинах дома, нашли очень большую сумму денег. Никто не спрятал ее, не присвоил. Деньги сейчас находятся в Соборном отделении полиции", - пишет мэр.

Сообщается, что сумма, валюта и упаковка не разглашаются.

Филатов призвал тех, кто имеет отношение к этим деньгам, обратиться в полицию. Находку вернут после того, как владелец сообщит все необходимые подробности.

  • В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома.
  • В 13:00 17 января в Днепре закончились поисково-спасательные работы, в ходе которых спасены 39 человек, из них 6 детей. Всего во время трагедии погибли 45 человек, из них 6 детей, травмированы 79 человек, из них 16 детей.
  • По состоянию на 18 января без вести пропавшими считали 17 человек.
  • Пропавшими без вести из-за удара РФ по многоэтажке в Днепре считаются 11 человек. Кроме того, полиция приняла 560 заявлений по факту поврежденного в результате удара имущества.
  • По состоянию на 19 января в результате вражеского ракетного удара по многоэтажке в Днепре известно о 46 погибших украинцах.

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Днепр
полиция
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