На месте попадания российской ракеты в многоэтажку в Днепре нашли крупную сумму денег, ищут владельца
В многоэтажном доме в Днепре, куда попала ракета армии РФ, нашли крупную сумму денег, сейчас ищут владельца
Об этом информирует городской голова Днепра Борис Филатов.
"На месте трагедии, в развалинах дома, нашли очень большую сумму денег. Никто не спрятал ее, не присвоил. Деньги сейчас находятся в Соборном отделении полиции", - пишет мэр.
Сообщается, что сумма, валюта и упаковка не разглашаются.
Филатов призвал тех, кто имеет отношение к этим деньгам, обратиться в полицию. Находку вернут после того, как владелец сообщит все необходимые подробности.
- В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома.
- В 13:00 17 января в Днепре закончились поисково-спасательные работы, в ходе которых спасены 39 человек, из них 6 детей. Всего во время трагедии погибли 45 человек, из них 6 детей, травмированы 79 человек, из них 16 детей.
- По состоянию на 18 января без вести пропавшими считали 17 человек.
- Пропавшими без вести из-за удара РФ по многоэтажке в Днепре считаются 11 человек. Кроме того, полиция приняла 560 заявлений по факту поврежденного в результате удара имущества.
- По состоянию на 19 января в результате вражеского ракетного удара по многоэтажке в Днепре известно о 46 погибших украинцах.
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