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Главная война с Россией На месте массового захоронения у Изюма уже найдено более 440 могил. Есть свидетельства, что россияне ради развлечения стреляли по мертвым, - Зеленский

На месте массового захоронения у Изюма уже найдено более 440 могил. Есть свидетельства, что россияне ради развлечения стреляли по мертвым, - Зеленский

16 сентября, 2022 пятница
23:08
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте массового захоронения у Изюма уже найдено более 440 могил

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

"Продолжается эксгумация тел на месте массового захоронения возле Изюма. По состоянию на это время установлено более 440 могил. О количестве похороненных там людей еще рано говорить, следственные действия продолжаются. Мир должен на все это отреагировать. Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче .И мы сейчас только начали узнавать полную правду о том, что происходило в это время на Харьковщине", - сказал Зеленский.

Президент также рассказал об ужасных поступках российских убийц.

"Уже есть четкие доказательства пыток, издевательств над людьми… Более того, есть свидетельства, что российские солдаты, чьи позиции были неподалеку от этого места, стреляли по похороненным просто для развлечения", - говорится в видеообращении.

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