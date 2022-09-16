Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

"Продолжается эксгумация тел на месте массового захоронения возле Изюма. По состоянию на это время установлено более 440 могил. О количестве похороненных там людей еще рано говорить, следственные действия продолжаются. Мир должен на все это отреагировать. Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче .И мы сейчас только начали узнавать полную правду о том, что происходило в это время на Харьковщине", - сказал Зеленский.

Президент также рассказал об ужасных поступках российских убийц.

"Уже есть четкие доказательства пыток, издевательств над людьми… Более того, есть свидетельства, что российские солдаты, чьи позиции были неподалеку от этого места, стреляли по похороненным просто для развлечения", - говорится в видеообращении.

16 сентября на деоккупированной территории Харьковской области спасены 7 граждан Шри-Ланки , которых пытали россияне.