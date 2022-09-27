На месте аварий трубопроводов Северных потоков зафиксировано два взрыва, - шведские сейсмологи
Измерительные станции в Швеции и Дании зарегистрировали два сильных подводных взрыва незадолго до обнаружения утечек газа на российских газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2
Об этом сообщает SVT.
Шведская национальная сейсмическая сеть обнаружила два явных взрыва в районе утечек газа в понедельник. Один из взрывов имел магнитуду 2,3 и был зарегистрирован на 30 измерительных станциях на юге Швеции.
"Хорошо видно, как волны отскакивают от дна к поверхности. Без сомнения, это был взрыв", - отметил Бьорн Лунд, преподаватель сейсмологии и директор Шведской национальной сейсмической сети, измеряющей шведские землетрясения и взрывы.
Первый взрыв был зафиксирован в 2:03 в ночь на понедельник, второй – в 19:04 вечером в понедельник.
Сообщение об утечке газа поступило от морской администрации в 13:52 и в 20:41 в понедельник - после того, как корабли обнаружили пузыри на морской поверхности.
SVT имеет координаты зафиксированных взрывов, и они находятся в том же районе, где были зарегистрированы утечки газа.
По словам Бьорна Лунда, информация о взрывах передана Вооруженным силам Швеции.
- Напомним, сегодня стало известно о сразу трех подводных авариях на трубопроводах "Северного потока" и "Северного потока-2". Российский оператор газопроводов назвал их "беспрецедентными", а немецкие специалисты видят в их возникновении диверсии, не исключено, что со стороны России. Потом появились фото с места событий.
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