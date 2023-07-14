Об этом сообщил заместитель директора департамента планирования по применению Главного управления Нацгвардии полковника Николай Уршалович на брифинге в Military Media Center.

"На Мелитопольском направлении подразделения 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Кара-Даг" с приданными ей силами и средствами во взаимодействии с подразделениями Вооруженных Сил Украины продолжают вести наступательные действия", - говорится в сообщении.

Уршалович заявил, что за неделю штурмовые группы бригады при поддержке танков продвинулись более чем на 1 700 метров к югу и юго-востоку.

"Продвигаются наши подразделения в условиях плотного минирования врагом подступов к своим позициям и мощного огневого воздействия, а это 213 обстрелов из РСЗО, танков и артиллерии и шесть авиаударов в течение недели, прошедшей. Противник, в свою очередь, совершал контрнаступательные действия, пытался восстановить потерянное положение, но успеха не имел", - добавил он.

Ситуация на фронте 13-14 июля

На вечер четверга, 13 июля, враг продолжал атаковать на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что наши защитники всеми силами сдерживали врага, и им это удалось. На южном фланге Бахмутского направления есть продвижение с боями и мощным враждебным сопротивлением. На северном фланге враг атаковал, пытаясь вернуть утраченные позиции, но безрезультатно.

На Мелитопольском и Бердянском направлениях идет наступательная операция ВСУ.

Утром 14 июля Генштаб отчитался , что на фронте произошло около 30 боеприкосновений в сутки. Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Вместо этого подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще одну электронную борьбу и еще одну электронную борьбу.

Также в сутки ВСУ ликвидировали 550 россиян и уничтожили 9 бронемашин, 2 крылатые ракеты и 31 дрон армии РФ.