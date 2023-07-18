На Мелитопольском направлении раздалось 6 взрывов, - мэр Федоров
Во вторник, 18 июля, в Мелитополе и в населенном пункте Михайловка раздалось 6 взрывов
Об этом пишет мэр Мелитополя Иван Федоров .
Один мощный взрыв слышали жители центральной части города. В свою очередь жители пгт Михайловка слышали еще пять взрывов.
"Выясняем, что происходит", – пишет Федоров.
- Силы обороны на Мелитопольском направлении через неделю продвинулись на юг и юго-восток на 1700 м.
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