Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире 24 канала.

"К сожалению, концентрация противника на территории временно оккупированного Мелитополя сверхбольшая. Сегодня мы точно не можем сказать, что вражеских войск, боеприпасов, военной техники становится меньше. Напротив, ее становится больше. Но и ликвидации оккупантов тоже становится больше", - сказал он.

По словам мэра города, за последние дни особенно большая ликвидация оккупантов наблюдается вокруг поселка Михайловка Мелитопольского района, который расположен ближе всего к Запорожской линии фронта.

В частности, две ночи назад прямо в лесополосе были ликвидированы десятки единиц вражеской техники и личного состава армии РФ.

Кроме того, ночью 31 июля, когда в Михайловке прогремели очередные взрывы, оказалось, что военные РФ подорвались на своих минах, разбросанных по территории поселка. По словам Федорова, это была самоликвидация окупантов. На место происшествия выехала скорая помощь и оккупационная военная администрация.