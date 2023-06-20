На Мелитопольском и Бердянском направлениях ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, на Лиманском - идут особо тяжелые бои, - Генштаб
Силы обороны Украины во время наступательной операции преуспевают на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В то же время на Лиманском - ведутся особо тяжелые бои
Об этом информирует представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.
"Силы обороны Украины продолжают, как оборонные, так и наступательные действия там, где обороняемся - ни одной позиции не потеряно. Наступательные действия продолжаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За прошедшие сутки на направлениях Новодаровка — Приютное, Макаровка — Ровнополь и Новоданиловка — Роботино имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – заявил Ковалев.
Сообщается, что российские войска сосредотачивают основные усилия на обороне и недопущении продвижения украинских воинов, пытаются восстановить утраченное положение.
В то же время Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага на Лиманском, Бахмутском и Купянском направлениях.
"Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районе населенных пунктов Ямполевки, Торского, Григорьевки, Спорного и западнее Дибровы Донецкой области. Силы обороны Украины мужественно держат оборону, наносят противнику ощутимые потери в живой силе и технике", - подчеркнул спикер Генштаба.
Ковалев: в Херсонской области ситуация катастрофическая
Что касается временно оккупированной территории, то военный говорит, что самая плохая ситуация сейчас в Херсонской области.
"Российские оккупанты грабят украинское население на временную оккупированную территорию, которое пострадали от затопления в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. На блокпостах при въезде в населенный пункт Олешки на Херсонщине во время осмотра транспортных средств оккупанты изымают гуманитарную помощь, направленную пострадавшему населению на собственные нужды", - рассказал представитель Генштаба ВСУ.
- ВСУ уничтожили за минувшие сутки вертолет, 10 дронов, 8 танков и 1010 российских оккупантов. На фронте произошло более 40 боевых столкновений, на востоке Украины продолжаются тяжелые бои.
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