Об этом он сообщил в эфире Еспресо.

"На Мелитопольском и Бердянском направлениях сейчас идет наступательная операция Сил обороны Украины. Украинские воины уверенно уничтожают врага и двигаются вперед. За минувшие сутки было уничтожено более 250 врагов, как убитыми, так и ранеными. В районе Роботиного продолжаются ожесточенные бои. Противник пытается. , подтягивает свои резервы по другим направлениям. В контратаки враг привлекает не только регулярные войска, но и свои спецподразделения, действующие малыми группами", - отметил полковник.

Сергей Кузьмин рассказал, что на протяжении длительного времени наши Силы обороны надежно защищают Авдеевское и Марьинское направления, уверенно сдерживают войска армии РФ. Враг не оставляет своих намерений захватить Донецкую область в пределах ее админграниц.