На Мелитопольском и Бердянском направлениях ВСУ уверенно идут вперед, в районе Роботиного ожесточенные бои, - группировка войск "Таврия"
Полковник Сергей Кузьмин, заместитель командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям, отметил, что к контратак враг привлекает не только регулярные войска, но и спецподразделения, действующие малыми группами
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.
"На Мелитопольском и Бердянском направлениях сейчас идет наступательная операция Сил обороны Украины. Украинские воины уверенно уничтожают врага и двигаются вперед. За минувшие сутки было уничтожено более 250 врагов, как убитыми, так и ранеными. В районе Роботиного продолжаются ожесточенные бои. Противник пытается. , подтягивает свои резервы по другим направлениям. В контратаки враг привлекает не только регулярные войска, но и свои спецподразделения, действующие малыми группами", - отметил полковник.
Сергей Кузьмин рассказал, что на протяжении длительного времени наши Силы обороны надежно защищают Авдеевское и Марьинское направления, уверенно сдерживают войска армии РФ. Враг не оставляет своих намерений захватить Донецкую область в пределах ее админграниц.
- 7 августа украинские военные из 47-й бригады "приземлили" рашистский вертолет в Запорожской области.
- 8 августа командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил , что украинские силы имеют успехи и продвигаются вперед на Таврическом направлении.
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