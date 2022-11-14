Об этом информирует в телеграмме городской глава Мелитополя Иван Федоров.

"Рашисты пытаются заставить мужчин временно оккупированной Мелитопольщины рыть окопы, чтобы потом оставить их в этих окопах воевать за армию РФ", - пишет Федоров.

Мэр написал, что рашисты сначала пытались подкупить мирных жителей – объявили о наборе мужчин для "строительных работ". За это предлагали 80 тыс. рублей в месяц, что нереально для самих россиян: "При том, что даже своих мобилизованных военных часто оставляют без зарплаты".

Украинцы не соглашались сотрудничать с оккупантами, после этого армейцы начали обходить дома в селах Мелитопольского района: ищу мужчин и заставляют их работать на Россию.

"К сожалению, это пример очередного террора от рашистов. Понимаем, что бестолковой росармии нужна не только бесплатная рабочая сила, но и пушечное мясо, которое они в первых рядах пустят на убой", - добавил Федоров.