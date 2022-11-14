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Главная война с Россией На Мелитопольщине оккупанты разыскивают мужчин по домам, чтобы заставить рыть окопы, а в дальнейшем - воевать, - мэр Федоров

На Мелитопольщине оккупанты разыскивают мужчин по домам, чтобы заставить рыть окопы, а в дальнейшем - воевать, - мэр Федоров

14 ноября, 2022 понедельник
21:05
война с Россией

Мэр Мелитополя рассказал, что во временно оккупированном районе армия России разыскивает мужчин, чтобы заставить копать окопы и воевать у них же

Об этом информирует в телеграмме городской глава Мелитополя Иван Федоров.

"Рашисты пытаются заставить мужчин временно оккупированной Мелитопольщины рыть окопы, чтобы потом оставить их в этих окопах воевать за армию РФ", - пишет Федоров.

Мэр написал, что рашисты сначала пытались подкупить мирных жителей – объявили о наборе мужчин для "строительных работ". За это предлагали 80 тыс. рублей в месяц, что нереально для самих россиян: "При том, что даже своих мобилизованных военных часто оставляют без зарплаты".

Украинцы не соглашались сотрудничать с оккупантами, после этого армейцы начали обходить дома в селах Мелитопольского района: ищу мужчин и заставляют их работать на Россию.

"К сожалению, это пример очередного террора от рашистов. Понимаем, что бестолковой росармии нужна не только бесплатная рабочая сила, но и пушечное мясо, которое они в первых рядах пустят на убой", - добавил Федоров.

  • Напомним: 13 ноября с центральной площади Мелитополя исчез российский флаг, оккупационные власти заявляют, что это "профилактические работы".
  • Тогда же бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес заявил, что уже в январе 2023 года украинские военные освободят Мелитополь и Мариуполь.
  • Мелитополь превращают в военную базу россиян. Новые колонны с оккупантами прибывают, город укрепляют, рашисты живут в гражданских помещениях и размещают технику в жилых районах.

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Мелитополь
оккупированные территории
Запорожская область
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