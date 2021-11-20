На мебельном заводе в Киеве погибли два работников

Об этом сообщает "Киевская служба спасения" в Facebook.

Трагедия произошла 19 ноября на заводе "ЭМКО" по улице Олексы Тихого, 99. Во время выполнения монтажных работ на двух работников предприятия упал несколькотонный станок. Оба погибли на месте.

На место чрезвычайной ситуации прибыли оперативные подразделения КАРС "Киевская служба спасения", ГУ ГСЧС в Киеве и полицейские. Спасателям пришлось освобождать тела погибших с помощью пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов.

По факту происшествия проводится служебное расследование.

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