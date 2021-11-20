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На мебельном заводе в Киеве погибли два работников

20 ноября, 2021 суббота
07:08
Криминал

На столичном мебельном заводе "ЭМКО" погибли два работников, на которых упал несколькотонный станок

Об этом сообщает "Киевская служба спасения" в Facebook.

Трагедия произошла 19 ноября на заводе "ЭМКО" по улице Олексы Тихого, 99. Во время выполнения монтажных работ на двух работников предприятия упал несколькотонный станок. Оба погибли на месте.

На место чрезвычайной ситуации прибыли оперативные подразделения КАРС "Киевская служба спасения", ГУ ГСЧС в Киеве и полицейские. Спасателям пришлось освобождать тела погибших с помощью пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов.

По факту происшествия проводится служебное расследование.

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погибшие
ДСНС
спасатели
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