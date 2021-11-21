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​​ На Майдане целыми семьями стояли насмерть, - журналистка Татьяна Черновол

21 ноября, 2021 воскресенье
13:22
Общество

В то же время, теперь люстрация участников Майдана в Верховной Раде при Зеленском состоялась до мельчайших должностей

Об этом заявила журналистка, активная участница Революции Достоинства Татьяна Черновол в программе "Вечер с Николаем Княжицким" на Еспресо.TV .

Она поделилась: "Больше всего мне запомнилась ночь с 18 на 19 января 2014 года. Это была та ночь, когда мы думали, что до утра не доживем. За день 18 января погибли 43 человека, БТР-ы штурмовали Майдан, а Дом профсоюзов горел, но ночь не могла не запомниться, но больше всего запечатлелось в памяти то, что был оставлен проход по улице Крещатик, чтобы те, кто хотел, могли убежать.

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Активисты понимали, что их найдут даже, если они убегут, а вот обычные люди могли убежать и ничего бы им не было. Так вот, никто не убегал. Обычные люди понимали, что остаются насмерть и они остались».



Журналистка добавила, что также оставались целые семьи, то есть целая семья могла тогда погибнуть от рук "беркутовцев". Она вспомнила семью пожилых людей вместе со своими взрослыми детьми, готовыми пожертвовать не только своей жизнью, но и своих близких.

"Такие вещи не забываются. Когда целая семья стоит насмерть. Когда люди жертвуют не только своей жизнью, а своих близких - это просто шок. Это было самопожертвование ради своей страны. Поэтому вспоминая Майдан, я не акцентирую внимание на своем избиении, я просто счастлива, что осталась жива. Я вспоминаю людей, их поступки. Вот, что больше всего запомнилось из тех событий", - отметила Черновол.


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Революция Достоинства
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