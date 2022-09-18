Об этом сообщила отдельная штурмовая рота ДУК "Волки Да Винчи" в телеграме.

"В Киеве состоялось прощание с нашим братом, другом Яшкой, Романом Косенко. Благодарны каждому, кто пришел проститься с Героем, поддержать его родных и побратимов. Вечная память тебе, Яшка. Честь!" - говорится в сообщении.

В телеграме Правого сектора отметили, что церемонию прощания начали у Стеллы на Майдане Незавсимости. Похоронили военного на Аллее Славы Лесного Кладбища.

В Правом секторе сообщили, что Роман Косенко погиб 9 марта от российского авиаудара во время обороны Изюма в Харьковской области. Только 11 сентября, после деоккупации, тело воина смогли эвакуировать из-под завалов разрушенного здания.

"Мы никогда не забудем Яшку и всегда будем помнить его чин. Мы обязательно завершим его дело и одержим победу в этой войне!" - отметили в Правом секторе.

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