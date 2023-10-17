На Майдане Незалежности в Киеве студенты воссоздали события Революции на граните

Об этом с места события рассказал корреспондент "Еспресо" Дмитрий Дидор.

Участники акции нарисовали плакаты с их требованиями, а также каждому студенту связали белую ленту с надписью "Воля". Они символичны, ведь именно такие ленты были у протестующих.





"Мы объединили наших лидеров студенческих самоуправлений. Мы напоминаем им, что такое сила студенческого сообщества. Мы напоминаем им, что сегодня нас пятьдесят, а завтра нас легко может быть пятьдесят тысяч. Потому что за ними стоят их студенты, потому что за ними стоят их университеты. Ознакомившись с требованиями, выдвигаемыми тогда студентами, мы можем понять, что фактически эта революция положила начало независимости Украинского Государства. И сделали это студенты. Мы не можем этим не гордиться", - сказала глава ГС "Украинская студенческая лига" Кристина Савейко.

Фото: Дмитрий Дидора

Что известно о Революции на граните

Революция на граните была кампанией широкомасштабных акций ненасильственного гражданского неповиновения, заранее организованная украинской молодежью, преимущественно студентами. Протесты продолжались со 2 по 17 октября 1990 года в УССР. Стержнем протестных событий была студенческая голодовка на площади Октябрьской революции в Киеве (нынешнем Майдане Незалежности). Протесты завершились подписанием постановления Верховного Совета УССР, которое гарантировало выполнение требований участников протеста:

Студенты требовали: