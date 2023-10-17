На Майдане Незалежности в Киеве студенты воссоздали события Революции на граните
Во вторник, 17 октября, на столичном Майдане Незалежности более 50 студентов воссоздали события Революции на граните 1990 года
Об этом с места события рассказал корреспондент "Еспресо" Дмитрий Дидор.
Участники акции нарисовали плакаты с их требованиями, а также каждому студенту связали белую ленту с надписью "Воля". Они символичны, ведь именно такие ленты были у протестующих.
"Мы объединили наших лидеров студенческих самоуправлений. Мы напоминаем им, что такое сила студенческого сообщества. Мы напоминаем им, что сегодня нас пятьдесят, а завтра нас легко может быть пятьдесят тысяч. Потому что за ними стоят их студенты, потому что за ними стоят их университеты. Ознакомившись с требованиями, выдвигаемыми тогда студентами, мы можем понять, что фактически эта революция положила начало независимости Украинского Государства. И сделали это студенты. Мы не можем этим не гордиться", - сказала глава ГС "Украинская студенческая лига" Кристина Савейко.
Фото: Дмитрий Дидора
Что известно о Революции на граните
Революция на граните была кампанией широкомасштабных акций ненасильственного гражданского неповиновения, заранее организованная украинской молодежью, преимущественно студентами. Протесты продолжались со 2 по 17 октября 1990 года в УССР. Стержнем протестных событий была студенческая голодовка на площади Октябрьской революции в Киеве (нынешнем Майдане Незалежности). Протесты завершились подписанием постановления Верховного Совета УССР, которое гарантировало выполнение требований участников протеста:
Студенты требовали:
- увольнение премьер-министра УССР Виталия Масола;
- проведение в УССР новых выборов;
- прохождение срочной военной службы гражданами Украины за пределами республики только с их согласия;
- создание временной комиссии Верховной Рады УССР по вопросу национализации имущества КПСС и ВЛКСМ на территории Украины;
- отложение заключения нового союзного договора между республиками СССР.
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