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На Майдане Незалежности в Киеве студенты воссоздали события Революции на граните

17 октября, 2023 вторник
17:11
Общество

Во вторник, 17 октября, на столичном Майдане Незалежности более 50 студентов воссоздали события Революции на граните 1990 года

Об этом с места события рассказал корреспондент "Еспресо" Дмитрий Дидор.

Участники акции нарисовали плакаты с их требованиями, а также каждому студенту связали белую ленту с надписью "Воля". Они символичны, ведь именно такие ленты были у протестующих.

студенти відтворили події Революції на гранітістуденти відтворили події Революції на граніті
студенти відтворили події Революції на граніті

"Мы объединили наших лидеров студенческих самоуправлений. Мы напоминаем им, что такое сила студенческого сообщества. Мы напоминаем им, что сегодня нас пятьдесят, а завтра нас легко может быть пятьдесят тысяч. Потому что за ними стоят их студенты, потому что за ними стоят их университеты. Ознакомившись с требованиями, выдвигаемыми тогда студентами, мы можем понять, что фактически эта революция положила начало независимости Украинского Государства. И сделали это студенты. Мы не можем этим не гордиться", - сказала глава ГС "Украинская студенческая лига" Кристина Савейко.

студенти відтворили події Революції на граніті

Фото: Дмитрий Дидора

Что известно о Революции на граните

Революция на граните была кампанией широкомасштабных акций ненасильственного гражданского неповиновения, заранее организованная украинской молодежью, преимущественно студентами. Протесты продолжались со 2 по 17 октября 1990 года в УССР. Стержнем протестных событий была студенческая голодовка на площади Октябрьской революции в Киеве (нынешнем Майдане Незалежности). Протесты завершились подписанием постановления Верховного Совета УССР, которое гарантировало выполнение требований участников протеста:

Студенты требовали:

  • увольнение премьер-министра УССР Виталия Масола;
  • проведение в УССР новых выборов;
  • прохождение срочной военной службы гражданами Украины за пределами республики только с их согласия;
  • создание временной комиссии Верховной Рады УССР по вопросу национализации имущества КПСС и ВЛКСМ на территории Украины;
  • отложение заключения нового союзного договора между республиками СССР.
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