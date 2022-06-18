Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV.

В Киеве, на Майдане Незалежности провели в последний путь погибшего под Изюмом лидера ОО "Защитим Протасов Яр", разведчика Холодноярской бригады Романа Ратушного.

С Героем пришли проститься побратимы, родные парня, участники общественной организации и небезразличные украинцы – таких было больше всего.

Романа Ратушного отпевали в Михайловском Златоверхом соборе ПЦУ.

В бою под Изюмом 9 июня погиб глава ОО "Защитим Протасов яр" и разведчик 93-й ОМБр "Холодный яр" Роман Ратушный. С первых дней полномасштабной войны парень защищал Киев, а затем участвовал в освобождении Тростянца. 5 июля ему должно было исполниться 25 лет.

Отец Романа Тарас Ратушный прокомментировал трагическое событие в Фейсбуке.

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