На Майдане Незалежности простились с погибшим под Изюмом активистом Романом Ратушным
Сегодня, 18 июня, на Майдане Незалежности простились с погибшим в бою с российскими оккупантами на Харьковщине Романом Ратушным, главой общественной организации "Защитим Протасов Яр"
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV.
В Киеве, на Майдане Незалежности провели в последний путь погибшего под Изюмом лидера ОО "Защитим Протасов Яр", разведчика Холодноярской бригады Романа Ратушного.
С Героем пришли проститься побратимы, родные парня, участники общественной организации и небезразличные украинцы – таких было больше всего.
Романа Ратушного отпевали в Михайловском Златоверхом соборе ПЦУ.
- В бою под Изюмом 9 июня погиб глава ОО "Защитим Протасов яр" и разведчик 93-й ОМБр "Холодный яр" Роман Ратушный. С первых дней полномасштабной войны парень защищал Киев, а затем участвовал в освобождении Тростянца. 5 июля ему должно было исполниться 25 лет.
- Отец Романа Тарас Ратушный прокомментировал трагическое событие в Фейсбуке.
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