На Майдане Незалежности началась мирная акция "Защити Украину - останови переворот"

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"1 декабря Ты как гражданин Украины должен взять ответственность за государство на себя, чтобы защитить свои права, свободы и Конституцию. Это мирная, законная акция. Мы осознаем риски и призываем всех быть ответственными. Воля украинцев сломает планы Москвы, олигархов и их марионеток на Банковой."Слуга" подчинится воле народа, или уйдет. До встречи на Майдане!" - говорится в анонсе мероприятия.



Акция началась в центре Киева – на Майдане Незалежности.



В протесте примут участие активисты из общественных организаций "Демократический топор", Национальный корпус.



Активисты, в частности, обвиняют власти в бездействии относительно угрозы со стороны РФ и коррупции.



"Вместо того чтобы спасать страну и консолидировать нацию для борьбы с внутренними и внешними угрозами, власти провоцируют гражданское общество на конфликт", - отмечают организаторы.









Представитель "Демсокиры" Игорь Щедрин перечислил те моменты, "какие актуальны для страны":

отстранение Ермака, Татарова, Демченко, Шурмы и других людей в Офисе президента, ориентирующихся на Россию;

лишение влияния на государство олигархов Коломойского, Фирташа, Ахметова и других;

реальный комплекс мер по усилению обороны страны;

создание реального, а не фейкового правительства: коалиции общественных и политических сил, которые могут принять на себя ответственность за Украину и ее оборону уже сейчас;

досрочные выборы в парламент, роспуск коалиции из "Слуг народа";

добровольная отставка президента или его импичмент новой Верховной Радой

Затем активисты планируют идти в Офис президента, где уже собралась полиция.