На Майдане Незалежности началась мирная акция "Защити Украину - останови переворот"
1 декабря в центре Киеве началась акция "Защити Украину - останови переворот"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"1 декабря Ты как гражданин Украины должен взять ответственность за государство на себя, чтобы защитить свои права, свободы и Конституцию. Это мирная, законная акция. Мы осознаем риски и призываем всех быть ответственными. Воля украинцев сломает планы Москвы, олигархов и их марионеток на Банковой."Слуга" подчинится воле народа, или уйдет. До встречи на Майдане!" - говорится в анонсе мероприятия.
Акция началась в центре Киева – на Майдане Незалежности.
В протесте примут участие активисты из общественных организаций "Демократический топор", Национальный корпус.
Активисты, в частности, обвиняют власти в бездействии относительно угрозы со стороны РФ и коррупции.
"Вместо того чтобы спасать страну и консолидировать нацию для борьбы с внутренними и внешними угрозами, власти провоцируют гражданское общество на конфликт", - отмечают организаторы.
- отстранение Ермака, Татарова, Демченко, Шурмы и других людей в Офисе президента, ориентирующихся на Россию;
- лишение влияния на государство олигархов Коломойского, Фирташа, Ахметова и других;
- реальный комплекс мер по усилению обороны страны;
- создание реального, а не фейкового правительства: коалиции общественных и политических сил, которые могут принять на себя ответственность за Украину и ее оборону уже сейчас;
- досрочные выборы в парламент, роспуск коалиции из "Слуг народа";
- добровольная отставка президента или его импичмент новой Верховной Радой
Затем активисты планируют идти в Офис президента, где уже собралась полиция.
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