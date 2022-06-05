На матче в Кардиффе стадион скандирует: "ВСУ!"
Стадион в британском Кардиффе скандирует "ВСУ!" во время финального матча отбора Чемпионата мира-2022 Украина-Уэльс
Такое видео обнародовал советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко в телеграме.
"ВСУ!" – скандирует стадион в Кардиффе. Матч Украина - Уэльс!" – написал Геращенко.
Напомним, Еспресо.TV 5 июня ведет текстовую онлайн-трансляцию финального матча плей-офф чемпионата мира по футболу между сборными Уэльса и Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.11
Покупка 34.11Продажа 35.39
-
EUR
Покупка 36.02Продажа 37.76
- Актуальное
- Важное