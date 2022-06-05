Такое видео обнародовал советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко в телеграме.

"ВСУ!" – скандирует стадион в Кардиффе. Матч Украина - Уэльс!" – написал Геращенко.

Напомним, Еспресо.TV 5 июня ведет текстовую онлайн-трансляцию финального матча плей-офф чемпионата мира по футболу между сборными Уэльса и Украины.