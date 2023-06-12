На матче Германия-Украина прошел флешмоб под названием Tanke Schön

Фотографии с акции предоставил фанклуб украинской сборной.

Болельщики растянули на трибуне баннер с изображением леопарда, который везет на спине мальчика. Таким образом украинцы поблагодарили Германию за танки Leopard и попросили увеличивать помощь.

Акция прошла под лозунгом "Танкешон" с акцентом на букве Т (по-немецки "большое спасибо" - danke schön). Украинские фанаты надели футболки с логотипом акции и раздавали немцам браслеты и значки с украинской символикой.

Кроме того, акция предусматривает розыгрыш среди фанатов мяча с автографами трех обладателей Золотого мяча – Олега Блохина, Игоря Беланова и Андрея Шевченко. Деньги пойдут на нужды воинов-ампутантов.

Флешмоб организовал гуманитарный штаб "Рестовратор. Картофельное войско". Авторы идеи – волонтеры-журналисты Леонид Веселков, Николай Васильков и художник Андрей Ермоленко.

Фото: Фанклуб сборной Украины

Фото: Фанклуб сборной Украины

12 июня в Бремене сборная Украины сыграла вничью 3:3 с Германией в первом матче Сергея Реброва в должности главного тренера национальной команды.

Текстовую онлайн матча можно прочитать по ссылке.