Об этом сообщает Медуза.

В Санкт-Петербурге в суде слушают уголовное дело против 23-летнего Егора Скороходова (по паспорту — Игоря Мальцева), обвиняемого в хулиганстве по мотивам ненависти из-за сожжения чучела в камуфляже.

Акция состоялась еще на Масленицу, 6 марта, на кризисе Малой Невы. На голове у чучела было написано: "Уберите": движение "Весна". Видео с акции интерпретировало эту надпись как требование "забрать солдат и тела из Украины в Россию".

Активиста задержали в тот же день, другая фигурантка дела София Семенова — на следующий. 9 марта суд арестовал Егора, а Софии назначил запрет на определенные действия. Затем она уехала из России, рассказав, что ей стало известно о намерении прокуратуры отправить ее под арест.

Егору Скороходову могут дать семь лет лишения свободы. Весной пресс-служба петербургских судов сообщала, что он отрицает мотив ненависти в своих поступках и считает себя "пацифистом и патриотом". Заседания по делу начались в июле. В суде выступили несколько свидетелей обвинения, якобы обиженных сожжением чучела. Среди них был военный, признавший, что не видел видео, пока его ему не показал следователь.

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