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На Марсе сокращается продолжительность суток

8 августа, 2023 вторник
13:25
Наука Марс

Данные посадочного модуля NASA InSight показали, что время суток на Марсе постепенно сокращается, но ученые не знают причины

Об этом информирует New Atlas .

Отмечают, что InSight – это зонд, проводивший научные эксперименты на Марсе с 2018 года вплоть до 2022 года. Его целью было исследование внутренней части планеты. Однако он также имел и несколько радиоантен, которые могли бы помочь измерить скорость вращения Марса.

Эти антенны были связаны с системой объектов Deep Space Network NASA на Земле. Команда изучила данные, собранные за первые 900 дней работы зонда. При анализе она учла такие факторы, как солнечный ветер и влажность в атмосфере Земли. Благодаря этому учёные могли искать такие варианты, которые были бы связаны исключительно с изменениями скорости вращения Марса.

"Мы ищем вариации, которые составляют всего несколько десятков сантиметров в течение марсианского года. Нужно очень много времени и много данных, чтобы накопить, прежде чем мы даже сможем увидеть эти вариации", - сказал ведущий автор исследования Себастьен Ле Местр.

Так, исследователи обнаружили, что вращение Марса ускоряется на 4 миллисекунды в год. Это делает марсианские сутки короче на несколько долей миллисекунды каждый год.

Пока остается непонятно, почему именно планета начала ускоряться. Да, сутки на Земле продолжаются дольше, поскольку месяц играет в этом важную роль. Впрочем, два спутника Марса гораздо меньше и, по мнению ученых, не являются виновниками. Они предполагают, что это может быть вызвано перемещением массы от накопления льда на полярных крючках или воспроизведением суши после того, как она была покрыта ледниками.

Полученные исследователями данные могут помочь ученым измерить, насколько Марс колеблется при вращении, вызванном хлюпанием жидкости в его ядре. Благодаря этому они смогли оценить форму и радиус ядра – от 1112 до 1150 миль (1790 и 1980 км).

  • 29 июня марсоход NASA Perseverance превзошел свой предыдущий рекорд по превращению тонкой атмосферы Марса в источник кислорода. Этот эксперимент может иметь серьезные последствия для будущих планов посетить Красную планету.
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