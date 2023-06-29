Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Россияне пытаются наступать, но успехов нет. Ситуация на направлениях

Враги продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях – в течение суток произошло около 22 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях россияне обстреляли из минометов и артиллерии более 10 населенных пунктов, в частности, Карповичи и Тимоновичи на Черниговщине и Середина-Буда, Зноб-Новгородское и Юнаковка на Сумщине.

На Купянском направлении враги нанесли авиаудар в районе Кисловки. Кроме того, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник безрезультатно наступал в районах Раздоловки и Белогоровки. россияне также нанесли авиаудары возле Белогоровки в Луганской области и Лимана и Раздолевки Донецкой области. Артобстрелам подверглись, в частности, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Роздоловка – Донецкой.

На Бахмутском направлении противник безрезультатно наступал в районе Бахмута. От вражеских артобстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Часов Яр и Ивановское Донецкой области. Авиаудары враг нанес недалеко от Белой Горы и Дилиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении, несмотря на поддержку авиации, враг безуспешно наступал в районе Авдеевки. Под артобстрелы попали несколько населённых пунктов.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка, а также Победы и Новомихайловки. В то же время враг нанес авиационные удары возле Красногоровки и Невельского, осуществил артобстрелы более 10 населенных пунктов. Под огонь, в частности, попали Невельское, Александрополь, Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг безуспешно наступал в районе Новомихайловки. Авиаудары россияне нанесли в районах Угледара, Золотой Нивы, Макаровки и Ривнополя на Донетчине. Кроме того, обстреляны около 10 населенных пунктов области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник пытается не допустить продвижения войск Сил обороны Украины. В течение дня враг нанес авиаудары в районах Молодежного и Антоновки на Херсонщине, а также обстреливал из артиллерии села на Запорожье, Херсонщине и Николаевщине.

В течение суток враг нанес 23 авиаудара, совершил около 46 обстрелов из РСЗО

В течение суток враг нанес 23 авиаудара, совершил около 46 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Сегодня, 29 июня, враги применили 6 зенитных управляемых ракет С-300 по объектам гражданской инфраструктуры городов Запорожье и Чугуев.

В Генштабе ВСУ отмечают: вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Силы обороны уничтожили 2 пункта управления, радиолокационную станцию и артподразделение врага

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, радиолокационную станцию и артиллерийское подразделение на огневой позиции.