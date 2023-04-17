Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Могу сообщить, что Марьинскому направлению оккупанты отвели 2 подразделения десантно-штурмовых войск, которые понесли большие потери в этом районе. Вместо них на это направление они перекидывают так называемые штурмовые подразделения "Z". Это подразделения, которые были сформированы из лиц, ранее судимых Теперь можно четко понять причину конфликта между Пригожиным и Шойгу. Поскольку Шойгу лишил Пригожина возможности формировать свои подразделения зэками, как он это делал раньше", - пояснил Дмитрашковский.