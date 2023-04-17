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Главная Война с Россией На Марьинское направление оккупанты перекидывают "штурмовые подразделения Z", которые формируют из бывших зэков, - полковник Дмитрашковский
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На Марьинское направление оккупанты перекидывают "штурмовые подразделения Z", которые формируют из бывших зэков, - полковник Дмитрашковский

17 апреля, 2023 понедельник
15:22
Война с Россией

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил, что оккупанты перекидывают на Марьинское направление новые подразделения, сформированные из лиц, которые имели судимости

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Могу сообщить, что Марьинскому направлению оккупанты отвели 2 подразделения десантно-штурмовых войск, которые понесли большие потери в этом районе. Вместо них на это направление они перекидывают так называемые штурмовые подразделения "Z". Это подразделения, которые были сформированы из лиц, ранее судимых Теперь можно четко понять причину конфликта между Пригожиным и Шойгу. Поскольку Шойгу лишил Пригожина возможности формировать свои подразделения зэками, как он это делал раньше", - пояснил Дмитрашковский.

Россия
оккупированные территории
Марьинка
Авдеевка
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