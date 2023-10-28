На Мальте проходит саммит по Формуле мира Зеленского

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram .

Сегодня, 28 октября, на Мальтае проходит встреча внешнеполитических советников и советников по национальной безопасности относительно украинской Формулы мира президента Владимира Зеленского.

На саммите присутствуют более 65 стран – Запад, Глобальный Юг.

"Дипломатические усилия Украины дают результаты: международная поддержка украинской Формулы мира растет. Большое количество стран Глобального Юга, которые привлечены к встрече, является подтверждением тому. Это действительно демонстрация того, что мир заинтересован в справедливости и победе Украины", - отметил Ермак.

По его словам, российские фейки о потере интереса к Украине не оправдались. Над реализацией Формулы мира, предложенной президентом Зеленским, с каждым месяцем работает все больше стран мира со всех континентов.

Встреча на Мальте – это о конкретике.

В ходе встречи будут представлены и обсуждены конкретные планы реализации 5 пунктов Формулы мира:

ядерная безопасность,

энергетическая безопасность,

продовольственная безопасность,

гуманитарное направление (освобождение пленных и депортированных лиц),

восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Эти планы были наработаны рабочими группами, в которые вошли представители посольств разных стран, а также эксперты.

"Двигаемся к Глобальному саммиту мира лидеров государств. Работаем над общим видением нашей Формулы со странами мира. Триумф международного права - это справедливый мир, в котором агрессор терпит поражение", – подытожил руководитель Офиса президента.