На Мальте проходит саммит по Формуле мира Зеленского
На Мальте представители более 65 государств обсудят 5 пунктов Формулы мира Зеленского по поводу ядерной, энергетической и продовольственной безопасности, освобождения пленных и восстановления территориальной целостности Украины
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram .
Сегодня, 28 октября, на Мальтае проходит встреча внешнеполитических советников и советников по национальной безопасности относительно украинской Формулы мира президента Владимира Зеленского.
На саммите присутствуют более 65 стран – Запад, Глобальный Юг.
"Дипломатические усилия Украины дают результаты: международная поддержка украинской Формулы мира растет. Большое количество стран Глобального Юга, которые привлечены к встрече, является подтверждением тому. Это действительно демонстрация того, что мир заинтересован в справедливости и победе Украины", - отметил Ермак.
По его словам, российские фейки о потере интереса к Украине не оправдались. Над реализацией Формулы мира, предложенной президентом Зеленским, с каждым месяцем работает все больше стран мира со всех континентов.
Встреча на Мальте – это о конкретике.
В ходе встречи будут представлены и обсуждены конкретные планы реализации 5 пунктов Формулы мира:
- ядерная безопасность,
- энергетическая безопасность,
- продовольственная безопасность,
- гуманитарное направление (освобождение пленных и депортированных лиц),
- восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
Эти планы были наработаны рабочими группами, в которые вошли представители посольств разных стран, а также эксперты.
"Двигаемся к Глобальному саммиту мира лидеров государств. Работаем над общим видением нашей Формулы со странами мира. Триумф международного права - это справедливый мир, в котором агрессор терпит поражение", – подытожил руководитель Офиса президента.
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В августе Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что Формула мира в Украине и является практическим воплощением принципов, заложенных в Уставе Организации Объединенных Наций.
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