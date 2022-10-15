На Мальте братьев Дегиорджо приговорили к 40 годам за убийство журналистки-расследовательницы
Братья Альфред и Джордж Дегиорджо сознались в подрыве автомобиля журналистки-расследовательницы Дафны Каруаны Галиции через несколько часов после начала судебного процесса
Об этом сообщает издание Times of Malta .
Братья отменили поданное утром 14 октября ходатайство о своей невиновности в обмен на более мягкий судебный приговор. Оба признали себя виновными по всем шести пунктам обвинения, среди которых убийство.
Братьев Дегиорджо приговорили к 40 годам тюрьмы. Также суд обязал каждого из них уплатить по 43 тыс. евро судебных издержек в течение трех лет, а также конфисковать доходы, которые братья получили преступным путем, в размере около 50 тыс. евро.
Ранее Альфреду и Джорджу Дегиорджо грозило пожизненное заключение за убийство журналистки Дафны Каруаны Галиции, расследовавшей коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers 5 лет назад.
- 16 октября 2017 года стало известно, что на Мальте взорвали автомобиль журналистки-расследовательницы Дафны Каруаны Галиции.
- Впоследствии тысячи граждан Мальты вышли на митинг , где потребовали расследовать ее убийство.
- 2 декабря 2019 года из-за убийства Дафны Каруаны Галиции в отставку ушел премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.47
- Актуальное
- Важное