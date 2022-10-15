На Мальте братьев Дегиорджо приговорили к 40 годам за убийство журналистки-расследовательницы

Об этом сообщает издание Times of Malta .

Братья отменили поданное утром 14 октября ходатайство о своей невиновности в обмен на более мягкий судебный приговор. Оба признали себя виновными по всем шести пунктам обвинения, среди которых убийство.

Братьев Дегиорджо приговорили к 40 годам тюрьмы. Также суд обязал каждого из них уплатить по 43 тыс. евро судебных издержек в течение трех лет, а также конфисковать доходы, которые братья получили преступным путем, в размере около 50 тыс. евро.

Ранее Альфреду и Джорджу Дегиорджо грозило пожизненное заключение за убийство журналистки Дафны Каруаны Галиции, расследовавшей коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers 5 лет назад.

16 октября 2017 года стало известно, что на Мальте взорвали автомобиль журналистки-расследовательницы Дафны Каруаны Галиции.

Впоследствии тысячи граждан Мальты вышли на митинг , где потребовали расследовать ее убийство.

2 декабря 2019 года из-за убийства Дафны Каруаны Галиции в отставку ушел премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.