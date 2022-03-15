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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией На Мальорке арестовали яхту российского олигарха, которую раньше затопил украинский моряк

На Мальорке арестовали яхту российского олигарха, которую раньше затопил украинский моряк

15 мартa, 2022 вторник
17:25
война с Россией

Испанские власти во вторник задержали яхту под названием Lady Anastasia, принадлежащую российскому олигарху Александру Михееву

Об этом первым сообщило профильное издание Gaceta Nautica. Информацию также подтвердило агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции и Министерстве транспорта, передает Еспресо.TV.

48-метровая яхта под флагом Сент-Винсент и Гренадин находится в Марине Порт Адриано на Майорке. Она была построена в 2001 году на новозеландской верфе Sensation Yacht.

Издание Gaceta Nautica отмечает, что блокировка корабля произошла через четыре дня после того, как США включили яхту Tango, также пришвартованную на Майорке, в "черный список" собственности кремлевских коллаборантов. Ее хозяином считают российского миллиардера и близкого к Путину олигарха Виктора Вексельберга.

Испания проводит идентификацию всех яхт граждан России, которые пришвартованы на ее территории с 28 февраля. В приказе Государственного морского спасательного общества, попавшего в распоряжение редакции, отмечено:

"Сообщите, пожалуйста, количество судов под российским флагом или принадлежащих российским судовладельцам, длиной более 24 метров, которые находятся на ваших объектах".

Задержание яхты Lady Anastasia произошло спустя несколько часов после того, как премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал о задержании другого судна в Барселоне. Яхта Valerie стоимостью $140 млн связана с генеральным директором корпорации Ростех Сергеем Чемезовым. У его подчиненного Михеева судно поскромнее, оно оценивается в $7 млн.

Александр Михеев – генеральный директор АО "Рособоронэкспорт", входящего в государственную корпорацию Ростех.

  • Напомним, в конце февраля яхту Михеева пытался затопить. украинский моряк, только узнавший о нападение России на Украину, открыл шлюзы на яхте и пустил ее под воду. Сообщалось, что судну был причинен значительный ущерб, но испанский судья освободил украинца из-под стражи, не предъявив обвинений.

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Испания
яхта
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