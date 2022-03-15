На Мальорке арестовали яхту российского олигарха, которую раньше затопил украинский моряк

Об этом первым сообщило профильное издание Gaceta Nautica. Информацию также подтвердило агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции и Министерстве транспорта, передает Еспресо.TV.

48-метровая яхта под флагом Сент-Винсент и Гренадин находится в Марине Порт Адриано на Майорке. Она была построена в 2001 году на новозеландской верфе Sensation Yacht.

Издание Gaceta Nautica отмечает, что блокировка корабля произошла через четыре дня после того, как США включили яхту Tango, также пришвартованную на Майорке, в "черный список" собственности кремлевских коллаборантов. Ее хозяином считают российского миллиардера и близкого к Путину олигарха Виктора Вексельберга.

Испания проводит идентификацию всех яхт граждан России, которые пришвартованы на ее территории с 28 февраля. В приказе Государственного морского спасательного общества, попавшего в распоряжение редакции, отмечено:

"Сообщите, пожалуйста, количество судов под российским флагом или принадлежащих российским судовладельцам, длиной более 24 метров, которые находятся на ваших объектах".

Задержание яхты Lady Anastasia произошло спустя несколько часов после того, как премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал о задержании другого судна в Барселоне. Яхта Valerie стоимостью $140 млн связана с генеральным директором корпорации Ростех Сергеем Чемезовым. У его подчиненного Михеева судно поскромнее, оно оценивается в $7 млн.

Александр Михеев – генеральный директор АО "Рособоронэкспорт", входящего в государственную корпорацию Ростех.

Напомним, в конце февраля яхту Михеева пытался затопить. украинский моряк, только узнавший о нападение России на Украину, открыл шлюзы на яхте и пустил ее под воду. Сообщалось, что судну был причинен значительный ущерб, но испанский судья освободил украинца из-под стражи, не предъявив обвинений.

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