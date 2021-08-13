На Маковея в Украине ожидается антициклон и прекрасная погода, - синоптик Наталья Диденко
В Украине 14-15 августа ожидается теплая погода, однако в некоторых областях пройдут дожди
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
"На Маковея в Украине будет прекрасная погода", - отметила она.
Температура воздуха будет радовать комфортными градусами. Ожидается течение дня +24°C...+29°C.
Антициклон по имени Elfi, который блокирует приход влажной воздушной массы от лихих циклонов Kurt и Luciano, приведет практически повсеместно в Украине сухую солнечную погоду.
Разве что крайний восток и приазовье немного заденет незначительными дождями теплый атмосферный фронт.
15 августа температура воздуха начнет повышаться. Ожидается +26°C...+31°C.
Сухая воздушная масса будет доминировать во всех областях.
В Киеве на Маковея предполагается солнечная погода с температурой воздуха +27°C...+28°C.
В воскресенье, 15 августа, в столице начнут шевелиться столбики термометров, поднимутся до +30°C.
С начала следующей недели жара в большинстве областей Украины усилится до +30°C...+35°C.
"Поэтому выходные будут лучшим образцом умеренной погоды, практически идеальной августовской синоптической ситуации", - отметила Диденко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.64
Покупка 26.64Продажа 26.86
-
EUR
Покупка 31.21Продажа 31.59
- Актуальное
- Важное