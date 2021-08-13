На Маковея в Украине ожидается антициклон и прекрасная погода, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

"На Маковея в Украине будет прекрасная погода", - отметила она.

Температура воздуха будет радовать комфортными градусами. Ожидается течение дня +24°C...+29°C.

Антициклон по имени Elfi, который блокирует приход влажной воздушной массы от лихих циклонов Kurt и Luciano, приведет практически повсеместно в Украине сухую солнечную погоду.





Разве что крайний восток и приазовье немного заденет незначительными дождями теплый атмосферный фронт.

15 августа температура воздуха начнет повышаться. Ожидается +26°C...+31°C.

Сухая воздушная масса будет доминировать во всех областях.

В Киеве на Маковея предполагается солнечная погода с температурой воздуха +27°C...+28°C.

В воскресенье, 15 августа, в столице начнут шевелиться столбики термометров, поднимутся до +30°C.

С начала следующей недели жара в большинстве областей Украины усилится до +30°C...+35°C.

"Поэтому выходные будут лучшим образцом умеренной погоды, практически идеальной августовской синоптической ситуации", - отметила Диденко.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb