На магистральном газопроводе в России прогремел взрыв

Об этом сообщает российское издание "РБК".

"Да, действительно произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой - Центр-2, ориентировочно в километре от села Заборье Кишертского округа", - заявили в пресс-службе администрации Кишертского муниципального краевого округа.

Пострадавших в результате взрыва нет. Также направлены отдельные подразделения для защиты близлежащих населенных пунктов и лесных насаждений.

По данным МЧС, произошла разгерметизации магистрального газопровода у реки Силва Кишерсткого муниципального округа.

"Сейчас происходит факельное выгорания, также проводится ликвидация возгорания сухой растительности на площади 2 га", - заявили в МЧС.