На магистральном газопроводе в России прогремел взрыв
В России в Кишертском районе Пермского края произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой - Центр-2
Об этом сообщает российское издание "РБК".
"Да, действительно произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой - Центр-2, ориентировочно в километре от села Заборье Кишертского округа", - заявили в пресс-службе администрации Кишертского муниципального краевого округа.
Пострадавших в результате взрыва нет. Также направлены отдельные подразделения для защиты близлежащих населенных пунктов и лесных насаждений.
По данным МЧС, произошла разгерметизации магистрального газопровода у реки Силва Кишерсткого муниципального округа.
"Сейчас происходит факельное выгорания, также проводится ликвидация возгорания сухой растительности на площади 2 га", - заявили в МЧС.
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