На Мадагаскар обрушился циклон Freddy, по меньшей мере, один человек погиб
Тропический циклон Freddy накрыл остров Мадагаскар вечером 21 февраля
Об этом сообщает Reuters.
Правительство Мадагаскара приостановило работу школ и транспорта на пути тропического циклона. Стихия ударила по восточному побережью острова во вторник вечером, вызвав штормовой ветер, срывая крыши с домов. Известно по меньшей мере об одном человеке, погибшем в результате циклона.
Как сообщила метеорологическая служба Мадагаскара, Freddy немного ослаб, пока дошел до Мадагаскара из Маврикия, где также принес сильный ветер и ливни. Средняя скорость ветра составляла 130 км/ч с порывами до 180 км/ч.
Циклон "Фредди" (Freddy) – активный тропический циклон. Ожидается, что он станет одной из трех систем, пересекающих всю южную часть Индийского океана с востока на запад; другими были циклоны Леон-Элайн и Худа в 2000 году.
Еще 18 февраля главное управление метеорологии опубликовало предупреждения для регионов Аналанджирофо и Савва, посоветовав жителям осторожничать, поскольку ожидается, что циклон достигнет суши.
- В феврале прошлого года в результате тропического циклона "Бацирай" на Мадагаскаре погибли по меньшей мере 111 человек, еще 30 тыс. жителей страны были вынуждены жить в приютах из-за разрушений, нанесенных стихией.
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