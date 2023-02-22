На Мадагаскар обрушился циклон Freddy, по меньшей мере, один человек погиб

Об этом сообщает Reuters.

Правительство Мадагаскара приостановило работу школ и транспорта на пути тропического циклона. Стихия ударила по восточному побережью острова во вторник вечером, вызвав штормовой ветер, срывая крыши с домов. Известно по меньшей мере об одном человеке, погибшем в результате циклона.

Как сообщила метеорологическая служба Мадагаскара, Freddy немного ослаб, пока дошел до Мадагаскара из Маврикия, где также принес сильный ветер и ливни. Средняя скорость ветра составляла 130 км/ч с порывами до 180 км/ч.

Циклон "Фредди" (Freddy) – активный тропический циклон. Ожидается, что он станет одной из трех систем, пересекающих всю южную часть Индийского океана с востока на запад; другими были циклоны Леон-Элайн и Худа в 2000 году.

Еще 18 февраля главное управление метеорологии опубликовало предупреждения для регионов Аналанджирофо и Савва, посоветовав жителям осторожничать, поскольку ожидается, что циклон достигнет суши.