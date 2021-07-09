На львовском стадионе "Украина" запретили играть матчи УПЛ
Украинская ассоциация футбола лишила стадион "Украина" 3-й категории, которая позволяет проводить на нем матчи УПЛ
Об этом сообщает официальный сайт УАФ .
УАФ объявила список стадионов, которые по состоянию на 9 июля соответствуют структурным критериям категорий ассоциации. Главное изменение среди категорий у львовского стадиона "Украина".
Стадион "Украина" потерял третью категорию и был переведен в список стадионов 2-й категории. Это означает, что отныне на нем не могут проводиться матчи Украинской Премьер-лиги.
Свои матчи на этом стадионе в сезоне 2021/22 собирались проводить "Рух" и "Львов".
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