На львовском стадионе "Украина" запретили играть матчи УПЛ

Об этом сообщает официальный сайт УАФ .



УАФ объявила список стадионов, которые по состоянию на 9 июля соответствуют структурным критериям категорий ассоциации. Главное изменение среди категорий у львовского стадиона "Украина".



Стадион "Украина" потерял третью категорию и был переведен в список стадионов 2-й категории. Это означает, что отныне на нем не могут проводиться матчи Украинской Премьер-лиги.



Свои матчи на этом стадионе в сезоне 2021/22 собирались проводить "Рух" и "Львов".

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