Об этом сообщило издание The Guardian .

Как сообщается в сообщении, на украинский книжный фестиваль BookForum, который состоится 6–9 октября во Львове, зарегистрировались канадская писательница Маргарет Этвуд и английский писатель-фантаст Нил Гейман.

"Писатели, в частности, лауреат Нобелевской премии Абдулразак Гурна и лауреат Букеровской премии Маргарет Этвуд появятся вместе с украинскими авторами на Lviv BookForum, который в партнерстве с фестивалем Hay будет транслировать свои события по всему миру", - пишет The Guardian.

Сообщается, что как цифровой партнер, Hay бесплатно покажет все 15 событий фестиваля в интернете, а также организаторы фестиваля подготовили ряд событий с учетом международной цифровой аудитории.

"Эта программа является актом неповиновения, вызовом для тех, кто хочет ограничить свободу слова и толерантный обмен мнениями, а также катализатором глобальных перемен", - сказала международная директор фестиваля Hay Кристина Фуэнтес Ла Рош.

Фуэнтес Ла Рош отметила, что программа фестиваля была исполнена "голосов, которые нужно изучать и вдохновлять".

"В программе: Этвуд будет говорить с Юрием Прохаськом, турецкая писательница Элиф Шафак - с Екатериной Калитко. Израильский антрополог Ювал Ноа Харари вместе с британским фантастом Нилом Гейманом будет общаться с украинской журналисткой Севгиль Мусаевой", - пишет The Guard.

Гейман сказал, что проведение фестиваля в это время было "смелым актом сопротивления, позволяющим таким писателям, как я, солидаризироваться с писателями и читателями Украины".

Куратор и журналистка Львовского BookForum София Челяк отметила, что программа построена для решения неудобных вопросов, на которые может не быть однозначного ответа.

"Это пространство, где писатели и читатели могут задать вопросы и рассказывать свои истории, разговор, который ведется вопреки злу, стремящемуся подавить нашу свободу", - добавила она.

Все события будут транслироваться бесплатно онлайн с украинскими и английскими субтитрами в прямом эфире, а испанские субтитры прибавят после форума.

"Благодаря нашим онлайн-событиям мы будем представлять Украину миру, предлагая более широкой аудитории эти важные истории, одновременно способствуя обмену новыми идеями с их международными современниками", - сказала международная директор Hay Festival Кристина Фуэнтес Ла Рош.

С 6 по 9 октября этого года во Львове состоится 29-й международный BookForum . Из-за полномасштабного вторжения России его проведут в новом формате.

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