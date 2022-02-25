На Львовщине вводят комендантский час
На Львовщине вводят комендантский час, передвижение граждан будет ограничено с 22:00 до 6 часов утра
Об этом сообщает Львовская ОГА.
"Для передвижения в ночное время вводят специальные пропуска! Пропуска смогут получить работники военных администраций и объектов критической инфраструктуры!" - говорится в сообщении.
Список таких лиц формируют в ОГА и РГА.
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