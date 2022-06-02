На Львовщине Укрзализныця отменила на 5 дней некоторые поезда
Укрзализныця по техническим причинам отменяет курсирование поезда №829/830 Львов – Ужгород в определенные даты
Об этом сообщают на телеграмм-канале Укрзализныци.
По направлению Львов – Ужгород поезд не будет курсировать 2, 3, 4 и 5 июня. В направлении Ужгород – Львов поезд не будет курсировать 2, 3, 4, 5 и 6 июня.
Со 2 по 5 июня поезд № 6187 сообщением Львов – Мукачево будет курсировать по действующему расписанию на участках Львов – Стрый и Сколе – Мукачево. На участке Стрый – Сколе не будет курсировать;
в указанный период поезд №6189/6507 сообщением Львов – Лавочное – Чоп будет курсировать по расписанию на участках Львов – Стрый и Лавочное – Чоп;
поезд № 6155 Львов – Лавочное будет курсировать по расписанию на участках Львов – Стрый и Сколе – Лавочное;
поезд №6156 Лавочное – Львов будет курсировать по расписанию на участках Лавочное – Сколе и Стрый – Львов;
поезд № 6506 сообщением Мукачево – Стрый будет курсировать только до ст. Сколе;
поезд № 6502/6166 Чоп – Лавочное – Львов будет курсировать на участках Чоп – Лавочное и Стрый – Львов.
При этом из Стрыя поезд будет отправляться в 11:30, прибытие во Львов в 13:10.
- Напомним, вечером 1 июня во Львовской области раздались взрывы. Авиаудар был по объекту транспортной инфраструктуры.
- Укрзализныця предупредила о задержке 13 поездов из-за обстрелов инфраструктуры на Львовщине
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