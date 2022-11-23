Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Как добавил Козицкий, по состоянию на 15:50 информации о пострадавших не поступало.

"В настоящее время 1,5 млн человек в Яворивском, Львовском и Червоноградском районах без электроэнергии. Из-за ракетного удара по энергетическому объекту в области применяют экстренные отключения электроэнергии. Графики плановых отключений не действуют", - отметил глава Львовской ОВА,

По его словам, энергетики выехали на место попадания и работают над тем, чтобы запитать область в обход этой подстанции.

"Если не будет возможности быстро восстановить питание, в пострадавших населенных пунктах развернут Пункты Несокрушимости, где можно будет согреться, выпить теплого чая, поесть чего-то горячего и позвонить родным. Адреса этих пунктов сообщат органы местного самоуправления", - добавил Козицкий.

Из-за ракетных обстрелов перебои с электроснабжением фиксируют во всех областях Запада Украины.

В Киеве российская ракета попала в объект инфраструктуры и двухэтажное здание в Киеве, также россияне обстреляли жилой дом в Вышгороде. По меньшей мере три человека погибли

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