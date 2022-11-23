На Львовщине российские ракеты попали по электроподстанции, три района остались без электроэнергии
Во Львовской области 23 ноября зафиксировано два ракетных удара по электроподстанции. К счастью, обошлось без пострадавших
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Как добавил Козицкий, по состоянию на 15:50 информации о пострадавших не поступало.
"В настоящее время 1,5 млн человек в Яворивском, Львовском и Червоноградском районах без электроэнергии. Из-за ракетного удара по энергетическому объекту в области применяют экстренные отключения электроэнергии. Графики плановых отключений не действуют", - отметил глава Львовской ОВА,
По его словам, энергетики выехали на место попадания и работают над тем, чтобы запитать область в обход этой подстанции.
"Если не будет возможности быстро восстановить питание, в пострадавших населенных пунктах развернут Пункты Несокрушимости, где можно будет согреться, выпить теплого чая, поесть чего-то горячего и позвонить родным. Адреса этих пунктов сообщат органы местного самоуправления", - добавил Козицкий.
- Из-за ракетных обстрелов перебои с электроснабжением фиксируют во всех областях Запада Украины.
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