На Львовщине раздались взрывы: предположительно работает ПВО
На Львовщине прогремели два взрыва, похожие на работу противовоздушной обороны, воздушная тревога не объявлена
Об этом сообщил корреспондент Эспрессо.
На Львовщине прогремели два взрыва, похожие на работу противовоздушной обороны.
Отметим, что сейчас почти по всей Украине объявлена воздушная тревога. На мероприятии Украины не сообщали об опасности во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской и Закарпатской областях.
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