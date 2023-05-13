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Обновлено

На Львовщине раздались взрывы: предположительно работает ПВО

13 мая, 2023 суббота
05:09
Война с Россией

На Львовщине прогремели два взрыва, похожие на работу противовоздушной обороны, воздушная тревога не объявлена

Об этом сообщил корреспондент Эспрессо.

На Львовщине прогремели два взрыва, похожие на работу противовоздушной обороны.

Отметим, что сейчас почти по всей Украине объявлена воздушная тревога. На мероприятии Украины не сообщали об опасности во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской и Закарпатской областях.

  • Напомним, Николаев в ночь на 13 мая подвергся российским обстрелам, в результате которого возник пожар на предприятии, в многоэтажке и учебном заведении, пострадали три человека.
  • Также в Киевской области объявлена воздушная тревога, существует угроза атаки дронами, силы ПВО работают по целям.
Львовщина
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