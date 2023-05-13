На Львовщине раздались взрывы: предположительно работает ПВО

Об этом сообщил корреспондент Эспрессо.

На Львовщине прогремели два взрыва, похожие на работу противовоздушной обороны.

Отметим, что сейчас почти по всей Украине объявлена воздушная тревога. На мероприятии Украины не сообщали об опасности во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской и Закарпатской областях.