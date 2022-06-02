На Львовщине прогремели взрывы, 5 человек - ранены
Вечером 1 июня во Львовской области раздались взрывы
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
"На Львовщине действительно прогремели взрывы. В Стрыйском районе. Оставайтесь в укрытиях", - написал Козицкий.
По информации местных, они слышали по меньшей мере 4 взрыва. Воздушная тревога была объявлена в 21:24.
Предварительно авиаудар был по объекту транспортной инфраструктуры. Раненые – 5 человек. Их состояние медики оценивают как легкое или средней тяжести. Угрозы жизнью нет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное