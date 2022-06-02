Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"На Львовщине действительно прогремели взрывы. В Стрыйском районе. Оставайтесь в укрытиях", - написал Козицкий.

По информации местных, они слышали по меньшей мере 4 взрыва. Воздушная тревога была объявлена в 21:24.

Предварительно авиаудар был по объекту транспортной инфраструктуры. Раненые – 5 человек. Их состояние медики оценивают как легкое или средней тяжести. Угрозы жизнью нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb