На Львовщине произошел взрыв газа в частном доме, пострадали пять человек

Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины во Львовской области, передает Еспресо.Запад.

Спасатели отмечают: 25 декабря в 11:50 они получили вызов, что в селе Ниновичи Червоноградского района в одноэтажном деревянном частном жилом доме произошел взрыв.

В результате взрыва пострадали 5 человек. На месте производится осмотр пострадавших работниками скорой медицинской помощи.

"В результате взрыва дом разрушен полностью. От ГСЧС привлечены 8 человек и 2 ед. техники", - сообщили в ГСЧС.

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