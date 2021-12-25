На Львовщине произошел взрыв газа в частном доме, пострадали пять человек
25 декабря в Червоноградском районе Львовской области взорвался газ в частном жилом доме
Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины во Львовской области, передает Еспресо.Запад.
Спасатели отмечают: 25 декабря в 11:50 они получили вызов, что в селе Ниновичи Червоноградского района в одноэтажном деревянном частном жилом доме произошел взрыв.
В результате взрыва пострадали 5 человек. На месте производится осмотр пострадавших работниками скорой медицинской помощи.
"В результате взрыва дом разрушен полностью. От ГСЧС привлечены 8 человек и 2 ед. техники", - сообщили в ГСЧС.
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