На Львовщине прогремели взрывы. Враг поразил объект критической энергетической инфраструктуры
Во Львовской области около 16:00 было слышно несколько взрывов, в результате которых часть города оказалась без электроснабжения и мобильной связи
Об этом в своих соцсетях пишут глава ОВА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый.
Максим Козицкий сначала сообщил , что работает ПВО. И попросил: все оставайтесь в укрытиях.
Андрей Садовый добавил , что часть города без электроэнергии.
Впоследствии глава ОВА добавил :
"Враг поразил объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Во Львове есть проблемы с электроснабжением, перебои в работе мобильных операторов. Оставайтесь в укрытиях! Опасность еще есть".
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