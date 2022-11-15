Об этом в своих соцсетях пишут глава ОВА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый.

Максим Козицкий сначала сообщил , что работает ПВО. И попросил: все оставайтесь в укрытиях.

Андрей Садовый добавил , что часть города без электроэнергии.

Впоследствии глава ОВА добавил :

"Враг поразил объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Во Львове есть проблемы с электроснабжением, перебои в работе мобильных операторов. Оставайтесь в укрытиях! Опасность еще есть".

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