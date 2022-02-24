На Львовщине людей, которые могут предоставить убежище, просят присоединится к Центру кооперации
Тех, кто имеет дополнительное место дома или на даче и тех, кто ищет убежища, просят заполнить специальные формы
На Львовщине создали Центр кооперации для всех украинцев – тех, кто может принять у себя людей и тех, кто ищет убежище. Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает " Эспрессо.Запад" .
Сегодня часть людей приняла важное для себя и своих семей решение - временно эвакуироваться из своих домов в более безопасные регионы Украины. К сожалению, не у всех людей есть друзья или родственники, которые могут их приютить к этому времени", – сообщил Максим Козицкий.
Жители Львовщины, которые имеют место дома или на даче, где могут разместиться люди, могут заполнить специальную форму: https://bit.ly/3hun0FL
Те, кто чувствует себя в опасности (например, живет рядом с военными объектами) и ищет убежища, может заполнить следующую форму: https://bit.ly/3haHymr
Контакты Центра координации украинцев: 0930206516 – Никита.
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