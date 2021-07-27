На Львовщине двое детей попали в больницу из-за укуса змеи
26 июля на Львовщине в результате укуса змеи в больницу попали двое детей
Об этом сообщает пресс служба ГСЧС во Львовской области.
Как пишут в ведомстве, в 12:28 поступило сообщение, что в реанимационное отделение Туркивской центральной районной больницы поступила девочка 2011 года, жительница села Верхняя Яблонька Самборского района с диагнозом - укус змеи в голеностопного сустава левой ноги. Состояние пострадавшей - средней тяжести.
В этот же день в 19:30 к спасателям поступило сообщение, что в приемное отделение Яворивский центральной районной больницы поступил парень, 2005 года рождения, житель села Рогизно Яворивского района, с диагнозом - укус змеи пальца правой стопы. Состояние пострадавшего - средней тяжести.
Спасатели предостерегают жителей области быть осторожными и внимательными отправляясь в лес или на природу.
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