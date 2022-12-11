На Луну отправился первый японский посадочный аппарат Hakuto-R

Об этом сообщила американская компания-разработчик носителя SpaceX.

11 декабря первый японский посадочный аппарат Hakuto-R с помощью ракеты Falcon 9 был выведен на земную орбиту. Запуск был осуществлен с 40 стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 02:38 по времени Восточного побережья США. Через 47 минут после старта аппарат отделился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 и взял курс на Луну.

По плану посадочный модуль Hakuto-R в апреле 2023 года совершит посадку на Луну и это будет первым в истории приземления японского космического аппарата на поверхность спутника. До сих пор только космические агентства США, Советского Союза и Китая совершали мягкие посадки на поверхность Луны. Японская компания ispace разрабатывает технологии роботизированных космических посадочных устройств.

На спутник Земли японский аппарат доставит небольшой луноход "Рашид", весом всего 10 кг, который, однако, оснащен двумя камерами, микроскопом и тепловизором.

Также на борту Hakuto-R находится японский робот-трансформер весом 250 г, способный перемещаться лунной поверхностью и передавать на Землю снимки.

Спутник Lunar Flashlight должен выйти на орбиту через 3 месяца. Там в конце этого десятилетия будет летать небольшая космическая станция Gateway, построенная в рамках реализации лунной программы NASA Artemis.

NASA планирует создать на Луне первую базу и Lunar Flashlight будет искать необходимый для нее водяной лед в кратерах у Южного полюса Луны.

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