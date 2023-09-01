На Луне нашли новый кратер: возможно, это место падения аппарата РФ "Луна-25"
Лунный разведывательный орбитальный аппарат НАСА "LRO" сфотографировал новый кратер на поверхности Луны, предположительно являющийся местом падения российской миссии "Луна-25"
Об этом сообщает NASA.
Новый кратер имеет диаметр около 10 метров и расположен на высоте около минус 360 метров. Точка удара находилась на крутом внутреннем крае кратера Понтекулан G, примерно в 400 километрах от точки приземления Луна-25.
Предыдущий снимок местности был сделан в июне 2022 года. То есть кратер образовался после этой даты, а поскольку этот новый кратер находится недалеко от вероятной точки падения аппарата "Луна-25", команда LRO считает, что он, скорее всего, образовался в результате падения этой миссии, а не вследствие естественного удара.
19 августа во время спуска аппарат "Луна-25" столкнулся с аномалией и упал на поверхность Луны.
21 августа Роскосмос опубликовал оценку точки падения, а на следующий день команда LROC (LRO Camera) и группа LRO Mission Operations смогли спроектировать и отправить команды космическому кораблю LRO, чтобы 24 августа сфотографировать место падения. Команда LROC сравнила изображения, сделанные до удара и снимки, сделанные после и обнаружила новый небольшой кратер.
LRO запустили 18 июня 2009 года, им управляет Центр космических полетов имени Годдарда НАСА в Гринбелте, штат Мэриленд.
Справочно: автоматическая станция "Луна-25" – первая в современной истории России лунная миссия. Она стартовала с космодрома "Восточный" в Амурской области 11 августа 2023 года. По замыслу, она должна была стать первой в истории станцией, которая сядет на Южном полюсе Луны. Посадка "Луна-25" на поверхность природного спутника Земли ожидалась 21 августа в районе севернее кратера Богуславского. Основными задачами миссии были отработка технологий мягкой посадки, исследование внутреннего строения и разведка ресурсов, включая воду. Как ожидалось, миссия должна была продолжаться в течение года.
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