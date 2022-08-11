Об этом информируют в фейсбуке Командование Воздушных сил ВСУ .

"10 августа на Луганском и Харьковском направлениях подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил сбиты два российских беспилотных аппарата оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

Кроме того, под прикрытием истребителей авиация наших защитников нанесла более десяти групповых ударов по скоплению рашистов, вооружения и военной техники армии РФ.

Всего с 24 февраля по 11 августа оккупанты потеряли около 43 тыс. военных, 1846 танков, 974 системы артиллерии и 772 беспилотника.

11 августа украинские десантники показали, как уничтожили со "скифа" БМП оккупантов в Херсонской области.

10 августа артиллерийские подразделения ВМС уничтожили около 10 оккупантов, КамАЗы и гаубицы.

Военные 22-го ОМБ показали , как уничтожили российский плавучий бронетранспортер из миномета "Василька".

Бойцы 71-й отдельной егерской бригады охотились на фронте на новую добычу. В этот раз они уничтожили взводный опорный пункт и бронетехнику кафиров.

Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в фото показали часть будничной работы их танкистов.

10 августа украинский военный Мирон Дмитрик показал, как бойцы 102-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ уничтожили российскую БМП .

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