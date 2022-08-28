На Луганщину заходят новые подразделения вагнеровцев и бурят, - председатель Северодонецкой РА Власенко
Глава Северодонецкой РА Роман Власенко рассказал, что на Востоке страны увеличивается концентрация сил врага
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Боевые действия продолжаются на границе Луганщины и Донетчины - это Бахмутское направление. РФ подтягивает резервы. На Луганщину заходят новые подразделения вагнеровцев и бурят, они планируют двигаться в сторону Донетчины. Впереди нас ждут упорные бои", - отметил Власенко.
По его словам, бои ведутся вокруг Соледара, но российская армия не вышла на административные границы Луганщины.
"Враг использует ракеты и артиллерию, разрушает инфраструктуру Соледара, Бахмута, Зайцева", - отметил Власенко.
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