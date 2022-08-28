Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Боевые действия продолжаются на границе Луганщины и Донетчины - это Бахмутское направление. РФ подтягивает резервы. На Луганщину заходят новые подразделения вагнеровцев и бурят, они планируют двигаться в сторону Донетчины. Впереди нас ждут упорные бои", - отметил Власенко.

По его словам, бои ведутся вокруг Соледара, но российская армия не вышла на административные границы Луганщины.

"Враг использует ракеты и артиллерию, разрушает инфраструктуру Соледара, Бахмута, Зайцева", - отметил Власенко.

23 августа сообщалось, что Россия продолжает формировать новые "добровольческие" отряды и обещает наемникам зарплаты более $3 тыс.

Американские аналитики убеждены, что новый 3-й армейский корпус не поможет России восстановить темпы наступления на Донбассе, поскольку в основном сформирован из наемников без боевого опыта.

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