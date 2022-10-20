На Луганщину воевать прибыли зеки, которые грабят людей, - Генштаб
Российские оккупанты продолжают нести большие потери и пополнять свое войско мобилизованными заключенными
Об этом сообщил Генштаб.
"По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Луганской области прибыли пополнения из числа мобилизованных лиц. Отмечаются многочисленные факты ограблений и мародерства. Не исключается, что значительное количество указанного контингента прибыло из мест лишения свободы", - говорится в сообщении.
- Генштаб сообщал, что завербованные российские военные из мест лишения свободы после получения оружия покидают свои подразделения и пытаются вернуться на территорию России.
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