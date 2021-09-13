На Луганщине злоумышленник подделывал COVID-тесты для жителей ОРДЛО

Об этом передает пресс-служба полиции.

Отмечается, что 59-летний мужчина в Интернете предлагал услуги по изготовлению тестов на COVID-19 и COVID-сертификатов.

"Поддельные документы он продавал жителям временно оккупированных территорий для пересечения КПВВ. Клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления справок", - говорится в сообщении.

Злоумышленник использовал поддельные печати одного из медицинских центров. Стоимость одного такого теста составляла 500 грн. Ежемесячная прибыль правонарушителя составляла около 300 тыс. грн.

Правоохранители в ходе осмотра автомобиля фигуранта обнаружили поддельные медицинские справки с данными других граждан, - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.





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