На Луганщине задержали экс-боевика "ЛНР": бежал по украинскую пенсию

Об этом передает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что задержанный участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Отмечается, что в ряды боевиков он присоединился в марте 2015 года. Там его назначили в так называемой "4 отдельной мотострелковой бригады ЛНР", где он занимался обслуживанием вражеской военной техники.

Впоследствии злоумышленник оставил группировки и скрывался на временно оккупированной территории Луганщины.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры забежными пресечения в виде содержания под стражей.

Проверяется информация о причастности злоумышленника к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

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