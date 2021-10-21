На Луганщине задержали экс-боевика "ЛНР": бежал по украинскую пенсию
Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР", который пытался попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии
Об этом передает пресс-служба СБУ.
Сотрудники СБУ установили, что задержанный участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.
Отмечается, что в ряды боевиков он присоединился в марте 2015 года. Там его назначили в так называемой "4 отдельной мотострелковой бригады ЛНР", где он занимался обслуживанием вражеской военной техники.
Впоследствии злоумышленник оставил группировки и скрывался на временно оккупированной территории Луганщины.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры забежными пресечения в виде содержания под стражей.
Проверяется информация о причастности злоумышленника к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.
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