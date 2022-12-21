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На Луганщине ВСУ закрепились в Белогоровке и имеют успех от Сватова до Кременной, но оккупантов очень много, - Гайдай

21 декабря, 2022 среда
02:26
война с Россией На фото глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

ВСУ в Луганской области, несмотря на сопротивление многочисленных оккупантов, имеют успех от Сватова до Кременной

Об этом заявил в эфире единого телемарафона глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"От Сватова до Кременной все же успех на стороне Сил обороны Украины. Там наши защитники имеют успех, но сопротивление очень тяжелое, очень много там всяких войск, там и "СОБР", какие-то "Барсы", кадыровцы где-то на втором плане как заградотряды , и буряты, и свежемобилизованные и зеки, кого там только нет", - сказал Гайдай.

При этом глава области подчеркнул, что освобождение Луганщины дается тяжело.

"Очень тяжело дается каждый метр освобожденной Луганщины, потому что было время у российских оккупационных войск заминировать там все, привезти огромное количество личного состава. Я могу сказать по общению с некоторыми бойцами, они говорят, что иногда просто даже морально тяжело, потому что они ( ВСУ – ред.) их (оккупантов – ред.) косят десятками, и они (оккупанты – ред.) все равно новыми волнами идут. То есть, никто не считает вообще тех свежемобилизованных или зеков", - сказал Гайдай.

Глава Луганской ОВА также рассказал, что на протяжении последних недель очень тяжелые бои продолжались в районе Белогоровки: оккупанты круглосуточно обстреливали украинских военных из артиллерии и авиации, пытались продавить оборону.

"Этот плацдарм очень важен оккупантам и они подошли вплотную. Сейчас (ВСУ – ред.) ситуацию полностью стабилизировали, отразили все атаки и закрепились", - сказал Гайдай.

Глава Луганщины также добавил, что хотя луганское направление такое же тяжелое, как донецкое, однако Бахмут имеет для россиян символическое значение и ситуацию в районе этого города Донетчины Гайдай назвал "просто адом".

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