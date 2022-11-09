Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал в эфире Еспресо.

На Сватовском, Кременском и Белогоровском направлениях продолжаются активные боевые действия. ВСУ выбивают россиян артиллерией, реактивными системами залпового огня, стрелковым оружием.

Оккупанты пытались контратаковать, в частности в районе Белогоровки, но тщетно. Украинские военные уничтожили три дорогих и мощных, модернизированных российских самоходных артиллерийских установки Мста-С, восемь танков, семь БМП и более 200 захватчиков.

С 24 февраля по 9 ноября РФ потеряла в Украине 77 950 военных, 5666 бронемашин и 2801 танк.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb