На Луганщине ВСУ за сутки уничтожили более 200 кафиров и три новейших САУ, - пресс-секретарь Восточной группировки войск Череватый
В Луганской области 8 ноября украинские военные уничтожили более 200 захватчиков, восемь российских танков и семь боевых машин пехоты
Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал в эфире Еспресо.
На Сватовском, Кременском и Белогоровском направлениях продолжаются активные боевые действия. ВСУ выбивают россиян артиллерией, реактивными системами залпового огня, стрелковым оружием.
Оккупанты пытались контратаковать, в частности в районе Белогоровки, но тщетно. Украинские военные уничтожили три дорогих и мощных, модернизированных российских самоходных артиллерийских установки Мста-С, восемь танков, семь БМП и более 200 захватчиков.
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С 24 февраля по 9 ноября РФ потеряла в Украине 77 950 военных, 5666 бронемашин и 2801 танк.
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