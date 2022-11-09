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Главная война с Россией На Луганщине ВСУ за сутки уничтожили более 200 кафиров и три новейших САУ, - пресс-секретарь Восточной группировки войск Череватый
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На Луганщине ВСУ за сутки уничтожили более 200 кафиров и три новейших САУ, - пресс-секретарь Восточной группировки войск Череватый

9 ноября, 2022 среда
15:52
война с Россией

В Луганской области 8 ноября украинские военные уничтожили более 200 захватчиков, восемь российских танков и семь боевых машин пехоты

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал в эфире Еспресо.

На Сватовском, Кременском и Белогоровском направлениях продолжаются активные боевые действия. ВСУ выбивают россиян артиллерией, реактивными системами залпового огня, стрелковым оружием.

Оккупанты пытались контратаковать, в частности в районе Белогоровки, но тщетно. Украинские военные уничтожили три дорогих и мощных, модернизированных российских самоходных артиллерийских установки Мста-С, восемь танков, семь БМП и более 200 захватчиков.

  • С 24 февраля по 9 ноября РФ потеряла в Украине 77 950 военных, 5666 бронемашин и 2801 танк.

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